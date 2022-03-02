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В Рязанской области ковидом заразились еще 875 человек
Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 103 025.

В Рязанской области за сутки зафиксировали 875 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом в среду, 2 марта, сообщили в федеральном оперштабе.

Всего число заболеваний в регионе с начала пандемии достигло 103 025. За сутки выздоровели 1 438 человек, всего число вылечившихся достигло 88 269. За сутки скончались девять человек, всего с начала пандемии — 3 053. За сутки госпитализировали 58 человек.

В России за сутки выявили 97 455 новых случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии заболели 16 592 824 человек.

За сутки госпитализировали 11 754 человек. За сутки выздоровели 183 530 человек, всего с начала пандемии вылечились 13 931 995 человек. За сутки скончались 784 человека, всего число летальных случаев достигло 353 230.