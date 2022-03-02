В рязанских школах прошли уроки политинформации о событиях на Украине

Школьникам рассказали, что Украине идет «спецоперация по принуждению к миру», где российские военные борются с фашистами и националистами.

В ряде рязанских школ прошли уроки политинформации о событиях на Украине. Об этом РЗН. инфо рассказали родители учащихся.

В качестве политрука выступали учителя истории или обществоведения. Детям показывали презентацию с цитатами Путина, и рассказывали, что Россия и Украина две дружественные страны.

Политрук объяснял, что на Украине идет «спецоперация по принуждению к миру», где российские военные борются с фашистами и националистами.