В рязанских школах прошли уроки политинформации о событиях на Украине
Школьникам рассказали, что Украине идет «спецоперация по принуждению к миру», где российские военные борются с фашистами и националистами.
В ряде рязанских школ прошли уроки политинформации о событиях на Украине. Об этом РЗН. инфо рассказали родители учащихся.
В качестве политрука выступали учителя истории или обществоведения. Детям показывали презентацию с цитатами Путина, и рассказывали, что Россия и Украина две дружественные страны.
Политрук объяснял, что на Украине идет «спецоперация по принуждению к миру», где российские военные борются с фашистами и националистами.