В Рязанских медучреждениях возобновили плановые приемы профильных специалистов
Работу возобновили со среды, 2 марта, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.
В Рязанских медучреждениях возобновили плановые приемы профильных специалистов. Об этом
Работу возобновили со среды, 2 марта, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.
Теперь в лечебных учреждениях Рязанской области вновь можно пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию, а также взрослым получить плановую медпомощь в амбулаторных условиях.
Ранее в рязанских больницах с 31 января приостановили работу плановых приемов из-за коронавируса. В настоящее время попасть на прием к профильному врачу-специалисту можно в штатном режиме.