В Рязанских медучреждениях возобновили плановые приемы профильных специалистов

Работу возобновили со среды, 2 марта, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

В Рязанских медучреждениях возобновили плановые приемы профильных специалистов. Об этом сообщила пресс-службе регионального минздрава.

Работу возобновили со среды, 2 марта, в связи с рекомендациями Роспотребнадзора.

Теперь в лечебных учреждениях Рязанской области вновь можно пройти профилактический медосмотр и диспансеризацию, а также взрослым получить плановую медпомощь в амбулаторных условиях.

Ранее в рязанских больницах с 31 января приостановили работу плановых приемов из-за коронавируса. В настоящее время попасть на прием к профильному врачу-специалисту можно в штатном режиме.