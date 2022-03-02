В рязанских магазинах электроники повысились цены

Во вторник, 1 марта, корреспондент РЗН. инфо посетил несколько магазинов с бытовой техникой и салоны сотовой связи в центре города и пообщался с продавцами и покупателями.

В Рязани цены на электронику повысились из-за ситуации на Украине. Во вторник, 1 марта, корреспондент РЗН. инфо посетил несколько магазинов с бытовой техникой и салоны сотовой связи в центре города и пообщался с продавцами и покупателями.

В «NicePrice» посетителей не было, только продавцы сидели за ноутбуками и меняли поспешно ценники.

«Цены стали выше. Мы работаем как интернет-магазин и посетителей у нас практически не бывает, но покупок на сайте меньше не стало», — рассказала сотрудница.

В «МТС» тоже оказалось пусто. Как заявил сотрудник, цены выросли «буквально на пару тысяч», но в ближайшее время ценники на витрине вновь будут меняться. Количество покупателей осталось таким же.

В «Элекс» сотрудник также подтвердил, что цены на все товары выросли примерно на 30%. А вот поток покупателей наоборот увеличился.

«Решила поменять телевизор еще несколько лет назад, но все откладывала. На мою покупку повлияла ситуация на Украине и санкции, которые вводят. Поняла, что цены уже выросли, а будут еще больше и решила приобрести сейчас. Если бы не ситуация на Украине, так, наверное, и откладывала», — рассказала покупательница Ольга.

«Я стараюсь не следить за тем, что происходит на Украине и в мире. Иначе можно сойти с ума. Слышала от коллег, что цены начали поднимать на технику, вот и решила сейчас взять себе новый телефон в рассрочку, а то потом вообще к ним не подойдешь», — поделилась Кристина.

В «DNS» сотрудники и руководитель отказались комментировать повышение цен и поток людей в магазине. При этом стояли и нарезали новые ценники.

«Работаем в штатном режиме», — рассказал руководитель магазина."У меня утром сломался электрический чайник. Пришла за новым. Цены, конечно, растут на глазах", — поделилась покупательница. Вечером в одном из магазинов DNS в Рязани залы вовсе перекрыли лентами.

«Вот такой вот апокалипсис. Залы закрыты…," - заявил автор ролика. По его словам, покрасневший менеджер рассказал, что так «распорядилось руководство».

Напомним, что ранее сообщалось о повышении цен в DNS на 30%.