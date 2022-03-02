В Рязани задержали 17-летнего водителя на «семерке» без «прав»

Нарушителя задержали во вторник, 2 марта, примерно в 17:00 на улице Дачной.

В Рязани задержали 17-летнего водителя без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Нарушителя задержали во вторник, 2 марта, примерно в 17:00 на улице Дачной. Там правоохранители во время патрулирования заметили автомобиль «ВАЗ — 2107». Транспортное средство двигалось в сторону улицы Молодцова и резко свернула на 1-ый Дачный переулок. Патрульные проследовали за автомобилем и остановили его. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний рязанец.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые оформили административный протокол о нарушении.