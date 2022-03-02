\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-2°
Чтв, 03
Птн, 04
ЦБ USD 103.25 11.5 03/03
ЦБ EUR 114.55 11.64 03/03
Нал. USD 106 / 117.00 14:46
Нал. EUR 117 / 129.00 14:46
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
6 часов назад
5 094
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
Вчера 14:57
4 811
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
2 317
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
4 884
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Рязани задержали 17-летнего водителя на «семерке» без «прав»
Нарушителя задержали во вторник, 2 марта, примерно в 17:00 на улице Дачной.

В Рязани задержали 17-летнего водителя без водительских прав. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Нарушителя задержали во вторник, 2 марта, примерно в 17:00 на улице Дачной. Там правоохранители во время патрулирования заметили автомобиль «ВАЗ — 2107». Транспортное средство двигалось в сторону улицы Молодцова и резко свернула на 1-ый Дачный переулок. Патрульные проследовали за автомобилем и остановили его. Выяснилось, что за рулем находился 17-летний рязанец.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые оформили административный протокол о нарушении.