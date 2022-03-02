В Рязани отменили масленичные гуляния в связи с конфликтом в Украине

Однако часть мероприятий пройдет в ЦПКиО, другая часть — в онлайн-формате.

В Рязани отменили масленичные гуляния. Об этом в среду, 2 марта, сообщила мэр города Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте».

По ее словам, гуляния отменили по этическим причинам.

«При этом наши скульпторы будут радовать изготовлением из сена масленичных фигур на площадке в Центральном парке культуры и отдыха. Эта творческая работа уже началась — ее можно наблюдать воочию с настоящего момента и в течение ближайших недель. Часть мероприятий пройдет онлайн. Приглашаем присоединиться к этим активностям. Всю онлайн-программу скоро опубликуем. Также оставим небольшие локации, в основном, в социальных учреждениях, посвященные встрече весны», — написала она.