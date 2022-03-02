В Рязани отключат холодную воду в двух детских садах, школе и больнице

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.

В Рязани отключат холодную воду в двух детских садах, школе и больнице. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 2 марта, с 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:

улица Качевские Дворики, дома с 1 по 6;

поселок Качево, дома с 1 по 55, с 10 по 56 (частный сектор);

поселок Мордасово, дома с 1 по 75, с 10 по 76 (частный сектор).

С 10:30 до 11:00 холодное водоснабжение отключат на следующих улицах:

улица Белякова, дома с 1 по 34, дома №№ 1-а (школа № 21), 2 (городская детская поликлиника № 6), 26-а (детский сад № 31), 7 (больница № 10), 7-а (ДШИ № 9);

улица Забайкальская, дома с 1 по 24, дом № 7 (детский сад № 14).

Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.