В Рязани отключат холодную воду в двух детских садах, школе и больнице
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.
В Рязани отключат холодную воду в двух детских садах, школе и больнице. Об этом
В среду, 2 марта, с 09:30 до 17:00 холодную воду отключат по следующим адресам:
- улица Качевские Дворики, дома с 1 по 6;
- поселок Качево, дома с 1 по 55, с 10 по 56 (частный сектор);
- поселок Мордасово, дома с 1 по 75, с 10 по 76 (частный сектор).
С 10:30 до 11:00 холодное водоснабжение отключат на следующих улицах:
- улица Белякова, дома с 1 по 34, дома №№ 1-а (школа № 21), 2 (городская детская поликлиника № 6), 26-а (детский сад № 31), 7 (больница № 10), 7-а (ДШИ № 9);
- улица Забайкальская, дома с 1 по 24, дом № 7 (детский сад № 14).
Причина отключения — ремонтные работы на водопроводе.