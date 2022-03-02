В России внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ

Подразумевается, что за распространение фейков гражданину может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Депутаты Госдумы внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом в среду, 2 марта, сообщил соавтор, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его слова привело агентство ТАСС.

Подразумевается, что за распространение фейков гражданину может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — пояснил он.

Также уточняется, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Законопроекты планируют принять во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы.