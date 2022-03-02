\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-2°
Чтв, 03
Птн, 04
ЦБ USD 103.25 11.5 03/03
ЦБ EUR 114.55 11.64 03/03
Нал. USD 106 / 117.00 14:46
Нал. EUR 117 / 129.00 14:46
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
4 часа назад
3 419
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
Вчера 14:57
4 505
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
2 247
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
4 818
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В России внесли поправки об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ
Подразумевается, что за распространение фейков гражданину может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

Депутаты Госдумы внесли поправки об уголовной ответственности за распространение недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Об этом в среду, 2 марта, сообщил соавтор, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Его слова привело агентство ТАСС.

Подразумевается, что за распространение фейков гражданину может грозить наказание до 15 лет лишения свободы.

«Первая часть — она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки, заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы», — пояснил он.

Также уточняется, что поправки внесли ко второму чтению законопроекта об уголовном наказании для россиян за исполнение иностранных санкций. Законопроекты планируют принять во всех трех чтениях на ближайших заседаниях Госдумы.