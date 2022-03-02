В РГУ отменили аттестацию кандидатов на пост ректора

Процедуру отменили из-за срочного созыва совета ректоров России.

В РГУ отменили аттестацию кандидатов на пост ректора. Об этом сообщает Vidsboku.

Во вторник, 1 марта, ректор РГУ Андрей Минаев сообщил на плановой встрече с деканами об отмене процедуры. По его словам, аттестацию в Минобре отменили из-за срочного созыва совета ректоров России.

Новая дата аттестации не сообщается.

Напомним, в феврале в университете определили трех кандидатов на пост ректора.