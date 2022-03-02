В РГАТУ прошел военно-спортивный турнир памяти парашютно-десантной шестой роты

Турнир, посвятили памяти десантников шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Его организовали вместе с инклюзивным военно-патриотическим клубом «Десантное братство».

Во вторник, 1 марта, в Рязанском государственном агротехнологическом университете прошел II военно-спортивный турнир, посвященный памяти десантников шестой роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Турнир организовали вместе с инклюзивным военно-патриотическим клубом «Десантное братство» при поддержке академии ФСИН России, военного комиссариата Рязанской области, управления спецсвязи России по Рязанской области, УФССП России по Рязанской области и военной комендатуры Рязанского гарнизона в рамках социально-патриотического проекта «Я — Патриот».

В церемонии открытия турнира принимали участие депутаты рязанской облдумы Игорь Мурог и Григорий Парсентьев, специалист УФССП России по Рязанской области Александр Якунин, начальник управления спецсвязи по Рязанской области Игорь Иванов, председатель РРОО «ИВПК «Десантное братство» Геннадий Игнатов, помощник депутата рязанской облдумы Александр Аверин, начальник отделения по патриотической и работе с ветеранами областного военкомата Рязани Олег Ерофеев.

Обращаясь к участникам турнира, Александр Шемякин, ректор университета, отметил: «То, что сделали бойцы 6-й роты — пример выполнения воинского долга перед Родиной. Ребята погибли, чтобы вы жили и росли в счастливой и свободной России. Память о погибших десантниках обязательно должна быть сохранена в умах и сердцах современном молодежи!»

Памятное мероприятие открыли торжественным маршем. Под гимн России внесли флаг страны. Священник храма Сретения Господня отслужил заупокойную литию. Затем студенческие команды четырех вузов региона соревновались по военно-прикладным видам спорта: силовым (отжимание, подъем 16-ти килограммовой гири на время, перетягивание каната) и в военизированной эстафете (сборка-разборка автомата, доставка ящика с боеприпасами, оказание первой медицинской помощи и транспортировка раненого).

После завершения соревновательной части турнира, день памяти шестой роты продолжился в студенческом дворце культуры встречей обучающихся с участниками локальных войн. О подвиге десантников шестой роты студентам рассказали участники Афганской и Чеченской войн — главный специалист-эксперт отделения информатизации и обеспечения информационной безопасности УФССП по Рязанской области Александр Якунин, начальник управления спецсвязи России по Рязанской области Игорь Иванов и ветеран локальных войн и военных конфликтов, председатель Совета РРОО «ИВПК «Десантное Братство» Геннадий Игнатов.

Память павших бойцов легендарной шестой роты почтили минутой молчания.

22 года назад в Аргунском ущелье в Чечне при проведении контртеррористической операции шестая парашютно-десантная рота приняла жестокий бой с многократно превосходящими силами террористов. Несколько часов бойцы сдерживали натиск сотен боевиков, пытавшихся выйти из окружения через Аргунское ущелье. 84 десантника не вернулись из боя.