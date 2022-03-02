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В Приокском полицейские остановили водителя на «ГАЗели» без документов
Сотрудники патрульно-постовой службы заметили подозрительную машину на улице Новикова-Прибоя.

В Приокском полицейские остановили водителя на «ГАЗели» без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

В среду, 2 марта, в 12:35 сотрудники патрульно-постовой службы заметили во дворе дома на улице Новикова-Прибоя «ГАЗель». Водитель начал движение, но потом остановился.

Полицейские проверили документы у водителя. Выяснилось, что 22-летний мужчина управлял машиной без страхового полиса.

На место вызвали инспекторов ГИБДД, которые составили на водителя протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ («Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»).