В полиции рассказали подробности аварии в Рязанском районе, где пострадал ребенок
ДТП произошло на перекрестке Поляны-Варские. Пострадал водитель одной из машин и пятилетняя пассажирка. Им оказали медпомощь.
В пресс-службе регионального управления МВД
ДТП произошло во вторник, 1 марта, в 16:25 на 63-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». 55-летний житель Шиловского района на Mitsubishi Pajero столкнулся с Renault Sandero, которым управлял 46-летний житель Агро-Пустыни.
В аварии пострадал водитель Renault и его пятилетняя пассажирка. Им оказали медпомощь.
Проводится проверка.