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В полиции рассказали подробности аварии в Рязанском районе, где пострадал ребенок
ДТП произошло на перекрестке Поляны-Варские. Пострадал водитель одной из машин и пятилетняя пассажирка. Им оказали медпомощь.

В пресс-службе регионального управления МВД рассказали подробности аварии в Рязанском районе, где пострадал пострадала пятилетняя девочка.

ДТП произошло во вторник, 1 марта, в 16:25 на 63-м километре автодороги «Спас-Клепики — Рязань». 55-летний житель Шиловского района на Mitsubishi Pajero столкнулся с Renault Sandero, которым управлял 46-летний житель Агро-Пустыни.

В аварии пострадал водитель Renault и его пятилетняя пассажирка. Им оказали медпомощь.

Проводится проверка.