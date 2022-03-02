В Новомичуринске в массовом ДТП пострадали два человека

На дороге столкнулись Renault Sandero, Mitsubishi Lancer и Lada-2107.

В Новомичуринске произошло массовое ДТП. Об этом в среду, 2 марта, сообщило ИД «Пресса».

Авария случилась в среду, 2 марта, примерно в 8:30 утра на улице Промышленной. Там 19-летний водитель Lada-2107 пытался обогнать попутную Renault Sandero и не заметил встречную Mitsubishi Lancer. Столкнулись все три автомобиля.

Пострадали два человека — водитель «Лады» и его 17-летний пассажир. Их госпитализировали с травмами.

«Одному из пострадавших помощь оказана амбулоторно, второй госпитализирован в состоянии средней тяжести», — сообщила главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына.

По словам очевидцев, предполагаемый виновник — 19-летний студент новомичуринского техникума, который спешил на занятия из Погореловки.

На месте работают сотрудники Пронского ОГИБДД.