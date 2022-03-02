В московском лесу нашли два обгоревших тела

Тела нашел местный житель в районе Южное Бутово.

В московском лесу нашли два обгоревших тела. Об этом в среду, 2 марта, сообщили РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного главка С. К. России Юлию Иванову.

Тела нашел местный житель в районе Южное Бутово. Следователи пытаются установить личности погибших.

«Днем второго марта 2022 года в лесополосе, вблизи района Южное Бутово города Москвы, обнаружены два сильно обгоревших тела неустановленных лиц… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — говорится в сообщении.