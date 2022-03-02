В Минобороны рассказали о героизме российских военных во время спецоперации на Украине

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на ежедневном брифинге рассказал о героизме российских военных во время спецоперации на Украине.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков на ежедневном брифинге рассказал о героизме российских военных во время спецоперации на Украине.

Конашенков рассказал о командире танка, старшем сержанте Нимченко. Экипаж боевой машины под его командованием за 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники (шесть танков и три БТР-80) и более 90 националистов.

Танковый экипаж под командованием старшего лейтенанта Старостина уничтожил восемь единиц бронетехники и более 100 националистов. Военнослужащие отразили атаку превосходящих сил противника и не допустили их прорыв к переправе.

Также официальный представитель минобороны сообщил, что в ходе боя другой танковый экипаж получил контузию, но не вышел из боя, а, убедившись в исправности техники, уничтожил два танка противники. Позже выяснилось, что машину атаковал американский ПТУР Javelin (переносной противотанковый ракетный комплекс).

«Мы и дальше будем регулярно доводить информацию о подвигах и героизме российских военнослужащих», — подытожил Игорь Конашенков.