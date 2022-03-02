В Госдуме заявили, что Украина сознательно оттягивает переговоры с Россией

Депутат Михаил Шеремет заявил, что украинское руководстве не принимает самостоятельных решений и переговоры надо вести напрямую с Вашингтоном.

В Госдуме заявили, что Украина сознательно оттягивает переговоры с Россией. Об этом пишет РИА Новости .

Депутат Госдумы Михаил Шеремет рассказал о нескольких причинах того, что Киев специально медлит с переговорами с российской делегацией. По его словам, власти Киева не заинтересованы в прекращении огня и установлении мира на Украине. Также депутат заявил, что руководство страны не принимает самостоятельных решений.

По его мнению, сегодня Украиной правит марионеточный режим. «Переговоры нужно вести напрямую с Вашингтоном», — сказал Шеремет.

Переговоры российской и украинской делегаций прошли в Белоруссии 28 февраля. Второй раунд переговоров, предположительно, должен был состоятся 2 марта.