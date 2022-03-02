В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность»

По словам автора предложения депутата Госдумы и спортсмена-паралимпийца Сергея Бурлакова, это актуальной в сложившейся международной обстановке.

В Госдуме предложили вернуть в паспорт графу «национальность». Об этом пишет РИА Новости .

Депутат Госдумы, спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков предложил вернуть графу «национальность» в паспорт, так как «это актуально в сложившейся международной обстановке».

Первый замглавы Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов прокомментировал предложение. Он отметил, что изменения в документе возможны только при наличии серьезных аргументов со стороны автора предложения.

Гильмутдинов рассказал, что в 2021 году тема уже обсуждалась, так как является актуальной для коренных малочисленных народов. Им для получения льгот на охоту и рыбалку приходится доказывать национальность и иногда обращаться в суд. Вопрос решили созданием реестра коренных народов.