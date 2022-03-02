США закрыли воздушное пространство для России

Запрет вступит в силу к концу среды, 2 марта, и коснется всех гражданских судов и коммерческих авиаперевозчиков.

США закрыли воздушное пространство для России. Об этом пишет ТАСС .

На выступлении во вторник, 1 марта, президент Джо Байден заявил, что власти США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

«Я объявляю, что мы присоединяемся к нашим союзникам и закрываем американское воздушное пространство для всех российских рейсов», — сказал он.

Запрет вступит в силу к концу среды, 2 марта, и коснется всех гражданских судов и коммерческих авиаперевозчиков.

Ранее о запрете полетов над своей территорией объявили страны Евросоюза.