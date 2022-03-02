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США ввели санкции против 22 оборонных предприятий России
В сообщении Белого дома говорится, что санкции распространяются и на Белоруссию за то, что «она позволила Путину вторгнуться на Украину».

США ввели санкции против 22 оборонных предприятий России. Об этом пишет РИА Новости.

Из-за событий на Украине США с союзниками вводят блокирующие санкции против оборонных предприятий России, сообщили в Белом доме.

В сообщении Белого дома говорится, что санкции распространяются и на Белоруссию за то, что «она позволила Путину вторгнуться на Украину».

В санкционный список внесут фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для ВС РФ.

Санкции вводят для того, чтобы «еще сильнее ограничить военную машину Путина».