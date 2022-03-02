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СМИ назвали сроки ближайших переговоров Украины и России
Ранее сообщалось, что переговоры состоятся 2 марта. Однако информированные источники утверждают, что их проведение маловероятно, потому что украинская сторона не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам.

Второй раунд переговоров по урегулированию конфликта между Россией и Украиной может состояться к концу недели. Об этом в среду, 2 марта, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Переговоры также пройдут в Белоруссии. Источник агентства утверждает, что переговоры 2 марта вряд ли состоятся.

«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию. Сегодня переговоры маловероятны», — сказал источник.

Уточняется, что большая вероятность, что переговоры состоятся в пятницу, а при условии положительного ответа украинской стороны — 2 или 3 марта.

Ранее сообщалось, что второй раунд переговоров состоится 2 марта.