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Следователи опрашивают жителей Донбасса, прибывших в Рязанскую область
Ключевая задача штаба — «сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду».

Следователи опрашивают жителей Донбасса, которых эвакуировали в Рязанскую область. Об этом РЗН. инфо рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Рязанской области Ирина Котова.

На сайте следственного комитета России 1 марта опубликована информация о появлении нового штаба по координации работы, связанной с документированием совершенных украинским режимом преступлений против гражданского населения ЛНР и ДНР.

В сообщении говорится, что ключевая задача штаба — «сбор и фиксация доказательств совершения военным и политическим руководством Украины, членами националистических батальонов и другими лицами геноцида и иных преступлений против мира и безопасности человечества на территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик для предания виновных лиц суду».

По словам Ирины Котовой, следственные действия начались в регионе в первые дни после прибытия беженцев из Донбасса.

«Мы опрашиваем людей по поручению центрального аппарата С. К. России в рамках расследования уголовного дела. Такая ситуация во всех регионах», — рассказала Ирина Котова.