Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине

По его словам, атака военным путем — неправильный поступок в сложившейся ситуации.

Германия, НАТО и другие страны не планируют военного вмешательства из-за конфликта на Украине. Об этом в среду, 2 марта, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его слова привели РИА Новости.

По его словам, атака военным путем — неправильный поступок в сложившейся ситуации.

«Мы не будем атаковать военным путем, это верно для НАТО, она не сделает этого, и для остальных, это было бы неправильным в данной ситуации», — сказал он.