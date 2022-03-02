Рязанские полицейские поймали на взяточничестве двоих сотрудников колледжа

В Рязани задержали двоих сотрудников образовательного учреждения, которые получали деньги со студентов и их родственников за сдачу экзаменов и зачетов без фактического обучения. Подробности в среду, 2 марта, привела пресс-служба регионального УМВД.

Установлено, что преступниками являются супруги — 31-летняя и 36-летний рязанцы. Один из них — руководитель образовательного учреждения, а другой — преподаватель в одном из колледжей в сфере образования по юридическому направлению. Они в период с января по декабрь 2021 года получили от 18 граждан в возрасте от 20 до 48 лет взятки на общую сумму 1 млн 70 тысяч рублей.

Злоумышленников задержали в ходе специально подготовленной операции. Также оперативники установили также задержали 18 человек, которые были причастны к преступлению.

Так, в отношении 18 граждан возбуждены уголовные дела по статье «Передача коммерческого подкупа», максимальный срок по котором до 7 лет лишения свободы. В отношении еще двоих рязанок возбудили уголовные дела по статье «Посредничество в коммерческом подкупе в крупном размере», максимальный срок по которой — до пяти лет лишения свободы.

На сотрудников образовательного учреждения, которые получали взятки, возбудили уголовное дело по статье «Получение коммерческого подкупа, совершенное организованной группой», по которой грозит до 9 лет лишения свободы.