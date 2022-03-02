Руководство рязанской школы № 6 попросило суд утвердить мировое соглашение с епархией
Заявление направили в суд 1 марта.
Руководство рязанской школы № 6 попросило суд утвердить мировое соглашение с епархией. Об этом пишет
Заявление направили в суд 1 марта. Ходатайство об утверждении мирового соглашения в деле школы № 6 рассмотрят на заседании 20 арбитражного суда в Туле.
Сообщается, что представитель школы и епархии не намерены участвовать в заседании.
Напомним, права на историческое здание Рязанская епархия заявила весной 2020 года. По решению арбитражного суда администрация города должна была передать здание в начале лета 2021 года. Руководство школы и мэрия обжаловали решение. Позже сообщалось, что суд планируют завершить примирением.