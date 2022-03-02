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Россиян предупредили о подорожании импортного алкоголя
Крупные российские импортеры заявили, что корректируют стоимость в связи с новой экономической ситуацией в России. При этом в компаниях не исключают и дальнейшего роста цен.

Россиян предупредили о подорожании импортного алкоголя. Об этом пишет РИА Новости.

Крупные российские импортеры — Simple Group и Ladoga — заявили, что корректируют цены на продукцию в связи с изменившейся экономической ситуацией в России.

В компании Ladoga (импортирует в Россию вина и крепкие спиртные напитки из Европы и Америки) сообщили, что новые цены объявят 9 марта. Стоимость продукции вырастет с учетом подорожания логистики и перехода на предоплату при расчетах с поставщиками.

Крупнейший поставщик премиального вина и итальянских вин, компания Simple ранее сообщала о прекращении поставок с 28 февраля. Но с 2 марта Simple возобновит поставки с повышением цен на 15%.

В компании также отметили, что планировали поднять цены еще в январе из-за неурожая винограда в Европе.

В Simple не исключают и дальнейшего роста цен из-за изменения ситуации на валютном рынке.