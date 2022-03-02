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Российские банки повысили проценты по вкладам
Ставки увеличили после поднятия ЦБ ключевой ставки до 20%.

Российские банки повысили проценты по вкладам. Об этом пишет РИА Новости.

После повышения ключевой ставки ряд российских банков также повысил ставки по вкладам. В Сбербанке проценты по депозитам в рублях повысили уже во второй раз — с 18 до 21 процента. В ВТБ максимальный процент по депозитам в рублях также составляет 21%.

Альфа-банк и Московский кредитный банк повысили ставки до 20% годовых, в Промсвязьбанке — до 18,5%, а в Совкомбанке — до 23%.

Напомним, 28 февраля Центробанк поднял ключевую ставку до 20%. После этого Сбербанк увеличил процент по ипотеке до 18,6.