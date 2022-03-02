РГМЭК стала призером всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России»

По итогам всероссийского конкурса «Лучшая энергосбытовая компания России» Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания заняла второе место в номинации «Энергосбытовой производственный проект года».

За звание лучшего энергосбыта по итогам 2021 года боролись 56 компаний из 66 субъектов Российской Федерации. Участников оценивало экспертное жюри, в состав которого вошли специалисты электроэнергетики из 18 регионов, а также сотрудники редакции «ЭнергоНьюс».

Конкурсантов оценивали по нескольким критериям: актуальность, оригинальность применяемых технических и управленческих решений, производственный и экономический эффект.

По итогам конкурса второе место в номинации «Энергосбытовой производственный проект года» присудили Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании. Жюри высоко оценило успешный опыт РГМЭК по развитию конкурентной деятельности на территории России.

«Расширение географии присутствия является одной из ключевых задач нашей компании. Помимо увеличения объема поставок электроэнергии, присутствие в других регионах позволяет нам осваивать новые инструменты и возможности рынка системных услуг, а также получать опыт работы в конкурентных условиях. Нынешняя оценка — это совместный результат работы коллектива РГМЭК и доверия потребителей, которые выбрали нашу компанию поставщиком электроэнергии» — отметила директор РГМЭК Светлана Волощук.