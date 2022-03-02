Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Чучкове

10 октября 2021 года семья пенсионеров на мопеде столкнулась с «десяткой». Женщина погибла на месте, мужчина умер в больнице через четыре дня. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Чучкове. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла 10 октября 2021 года на выезде из Чучкова у перекрестка улиц Ленина, Базарной и Совхозной.

67-летний местный житель на мопеде «Мотолэнд» поворачивал налево и столкнулся с попутным «ВАЗ-2110», которым управлял 51-летний житель Чучковского района.

66-летняя пассажирка мопеда погибла на месте аварии. Водителя доставили в больницу, где он умер спустя четыре дня.

В декабре 2021 года против водителя легковушки следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).