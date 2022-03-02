\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 02
-2°
Чтв, 03
Птн, 04
ЦБ USD 103.25 11.5 03/03
ЦБ EUR 114.55 11.64 03/03
Нал. USD 106 / 117.00 14:46
Нал. EUR 117 / 129.00 14:46
Новости
Публикации
Как за неделю изменились цены на квартиры в Рязани
События на Украине, начавшиеся 24 февраля, а также посл...
1 час назад
464
Как изменятся цены на товары в России в 2022 году?
Главным страхом населения социологи называют повышение...
Вчера 14:57
4 074
Что ждать рязанским клиентам банков от введения против них санкций
Все рязанцы, имеющие сегодня банковские счета, вклады и...
28 февраля 13:24
2 165
Что изменилось в транспортной системе Рязани спустя полгода с начала «...
Жалобы на старый разваливающийся общественный транспорт...
24 февраля 12:36
4 731
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Чучкове
10 октября 2021 года семья пенсионеров на мопеде столкнулась с «десяткой». Женщина погибла на месте, мужчина умер в больнице через четыре дня. Следователи возбудили уголовное дело.

Полиция ищет очевидцев смертельной аварии в Чучкове. Об этом пишет ИД «Пресса».

Авария произошла 10 октября 2021 года на выезде из Чучкова у перекрестка улиц Ленина, Базарной и Совхозной.

67-летний местный житель на мопеде «Мотолэнд» поворачивал налево и столкнулся с попутным «ВАЗ-2110», которым управлял 51-летний житель Чучковского района.

66-летняя пассажирка мопеда погибла на месте аварии. Водителя доставили в больницу, где он умер спустя четыре дня.

В декабре 2021 года против водителя легковушки следователи возбудили уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек»).

Всех, у кого есть информация об аварии, попросили позвонить по телефонам +7(49136)2-24-08 или +7 (999) 373-05-40.