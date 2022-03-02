Пойманным на взяточничестве сотрудникам рязанского колледжа предъявили обвинение

Лиц, передавших обвиняемым коммерческий подкуп, также привлекли к уголовной ответственности.

Сотрудникам рязанского колледжа, которых ранее поймали на взяточничестве, предъявили обвинение. Об этом в среду, 2 марта, сообщила пресс-служба регионального СУ С. К. России .

Ранее следствие установило, что в период с января по декабрь 2021 года директор колледжа и ее супруг лично либо через посредников получили в качестве коммерческого подкупа более 1 млн рублей от 18 жителей Рязанской, Московской областей и других регионов России за выдачу им или их родственникам дипломов об окончании образовательного учреждения без фактического обучения, либо за сдачу экзаменов и зачетов.

Лиц, передавших обвиняемым коммерческий подкуп, также привлекли к уголовной ответственности.

Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств, а также выявление аналогичных эпизодов преступной деятельности сотрудников колледжа. Расследование уголовного дела продолжается.