Пойманные на взяточничестве сотрудники работали в рязанском колледже правосудия

Сотрудники, которых поймали за взятки в более чем 1 млн рублей, работали в рязанском колледже правосудия. Об этом в среду, 2 марта, РЗН. инфо сообщил собственный источник.
Колледж правосудия — автономная некоммерческая организация профессионального образования. Он расположен в доме № 116/1 по улице Есенина.
Судя по информации, размещенной на сайте колледжа, там готовят специалистов по следующим направлениям:
- «Право и судебное администрирование (базовый уровень);
- Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) (базовый уровень).
Ранее следствие установило, что в период с января по декабрь 2021 года директор колледжа и ее супруг лично либо через посредников получили в качестве коммерческого подкупа более 1 млн рублей от 18 жителей Рязанской, Московской областей и других регионов России за выдачу им или их родственникам дипломов об окончании образовательного учреждения без фактического обучения, либо за сдачу экзаменов и зачетов.
Лиц, передавших обвиняемым коммерческий подкуп, также привлекли к уголовной ответственности.