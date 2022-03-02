Песков: Российская делегация прибудет на переговоры к вечеру 2 марта

Ранее в СМИ сообщили, что второй раунд переговоров 2 марта маловероятен, так как украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к ним.

Российская делегация прибудет на место нового раунда переговоров с украинской стороной к вечеру 2 марта. Об этом в среду, 2 марта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее в СМИ сообщили, что второй раунд переговоров 2 марта маловероятен, так как украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к ним.