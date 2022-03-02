На НТВ показали сюжет об умершем новорожденном ребенке в рязанском перинатальном центре

В сюжете мать погибшего младенца Вероника Инзина рассказала о произошедшем. Также журналисты собрали несколько историй матерей, пострадавших в разные годы от рук врача Татьяны Легостаевой.

На федеральном телеканале НТВ показали сюжет об умершем новорожденном ребенке в рязанском перинатальном центре. Видео в среду, 2 марта, выложили на сайте телеканала.

В сюжете мать погибшего младенца Вероника Инзина рассказала о произошедшем. Также журналисты собрали несколько историй матерей, пострадавших в разные годы от рук врача Татьяны Легостаевой.

«Рязанские следователи разбираются в деле о гибели младенца в перинатальном центре города. Уже уволены и главврач, и заведующая. Они отказались делать пациентке кесарево сечение, когда к этому были все показания. В конце концов ребенок умер, а в СК стали поступать заявления от женщин, которые также пострадали от действий этих докторов», — говорится в подписи к видео.

Ранее РЗН. инфо опубликовало истории о родах рязанок, которые принимали в перинатальном центре.