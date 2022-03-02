Мишустин: сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии

По словам премьер-министра, сделать это могут специалисты лишь при условии работы в российских IT-компаниях.

Сотрудники IT-компаний смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от армии. Об этом в среду, 2 марта, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Его слова привели РИА Новости.

«Правительство предоставит сотрудникам таких компаний возможность оформить льготную ипотеку, а специалисты до достижения ими возраста 27 лет получат отсрочку от призыва на военную службу на время их работы в российских IT-компаниях», — сказал Мишустин.