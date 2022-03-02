Минобороны: 498 военнослужащих России погибли в ходе спецоперации

Еще 1 597 человек получили ранения, — генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны сообщило о погибших военнослужащих в ходе военной спецоперации в Украине. Цифры в среду, 2 марта, привел представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков, сообщили РИА Новости.

По его словам, со стороны Вооруженных сил России погибли 498 военнослужащих, еще 1597 солдат получили ранения. В Украине погибли 2 870 человек.

«Среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины потери составляют: более 2870 убитыми и около 3700 ранеными. Только по подтвержденным данным количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека», — сказал генерал.

Конашенков также добавил, что семьям погибших российских солдат окажут всю возможную помощь.