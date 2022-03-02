Михайловца осудят за убийство собутыльника металлической трубой

Между приятелями произошел конфликт во время застолья.

В Рязанской области перед судом предстанет 33-летний житель села Стубле Михайловского района. Подробности в среду, 2 марта, привела пресс-служба регионального следкома.

25 января 2022 года в одном из домов местные жители обнаружили тело 41-летнего мужчины с ушибленной раной височно-теменной области головы. Следствие установило, что к убийству причастен его знакомый — 33 летний безработный местный житель. Приятели вместе выпивали и в какой-то момент между ними произошел конфликт. Тогда подсудимый ударил потерпевшего металлическим уголком от водопроводных труб. Его задержали по горячим следам и заключили под стражу.

На него завели уголовное дело по статье «Убийство». Его передали в суд для рассмотрения по существу.