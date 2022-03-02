Мединский: переговоры России и Украины пройдут 3 марта
Делегация из России в полном составе уже прибыла на место проведения второго раунда переговоров в Беловежскую пущу в Белоруссии. Делегацию из Киева ожидают утром в четверг.
Переговоры российской и украинской делегации пройдут в четверг, 3 марта. Об этом пишет
Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что российская делегация в полном составе приехала на переговоры в Беловежскую пущу в Белоруссии.
Он рассказал, что украинская делегация выехала из Киева и прибудет к месту переговоров утром в четверг, 3 марта.
Отмечается, что переговоры пройдут в том же составе. Напомним, 28 февраля делегацию из России представляли помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Андрей Руденко, замглавы Минобороны Александр Фомин, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий и посол России в Белоруссии Борис Грызлов.