Компания «Мармакс» предложила рязанцам беспроцентную рассрочку на покупку квартир до 15 марта

Покупателям предлагают квартиры в ЖК «Голландия» и «Манхэттен» в рассрочку от застройщика с первоначальным взносом 30% на два года, а также беспроцентную рассрочку по фиксированной цене.

Рязанская девелоперская компания «Мармакс» в ситуации беспрецедентной экономической турбулентности и роста процентных ставок приняла решение обеспечить клиентам максимально комфортные условия покупки жилья.

«В связи с резким скачком ключевой ставки до 20% очень важно вовремя вложить деньги в самую твердую валюту — квадратные метры. Главное — выбрать надежного застройщика», — отметили в компании.

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта — покупателями жилья.

«Мармакс» анонсировала удержание условий покупки — до середины марта. Успейте забронировать и купить квартиру мечты по еще не изменившимся ценам в ЖК «Голландия» и «Манхэттен». Покупателям предлагают квартиры в рассрочку от застройщика с первоначальным взносом 30% на два года, а также беспроцентную рассрочку по фиксированной цене. Кроме того, «Мармакс» предлагает квартиры по субсидированной ставке от 0,9%. Все предложения действуют до 15 марта!

Дома в загородном проекте «Вилланд» также доступны по самой низкой в 2022 году цене. До конца марта готовые кирпичные дома в поселке бизнес-класса в 12 минутах от Рязани доступны в ипотеку от 4,7%. Сдача поселка «Вилланд» запланирована до конца года.