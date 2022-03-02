Главой администрации Касимовского района назначили Ивана Бахилова

За его вступление в должность проголосовали 34 депутата, которые приехали на заседание.

Главой администрации Касимовского района назначили Ивана Бахилова. Об этом в среду, 2 марта, сообщило ИД «Пресса».

За его вступление в должность проголосовали 34 депутата, которые приехали на заседание.

На должность главы администрации Касимова рассматривали двух кандидатов: Ивана Бахилова и Надежду Шабурова. Оба они представили свои программы социально-экономического развития муниципального образования. По итогу большее количество голосов набрал Бахилов.