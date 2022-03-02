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В Рязани за неделю резко подорожали квартиры в новостройках
После начала событий на Украине основные рязанские застройщики убрали с сайтов информацию о скидках и акциях. Чтобы узнать стоимость квартиры надо зарегистрироваться на сайте, заполнить анкету и подать заявку — тогда с вами свяжутся и предложат «специальную цену».

В Рязани за неделю резко подорожали квартиры в новостройках. События на Украине, начавшиеся 24 февраля, и поднятия ключевой ставки ЦБ до 20% повлияли на все рынки, в том числе и на рынок недвижимости.

Корреспондент РЗН. инфо узнал почему с сайтов рязанских застройщиков убрали информацию о скидках и акциях, что нужно сделать, чтобы узнать точную стоимость квартиры, а также под какие проценты можно оформить ипотеку.

Подробнее о том, как в Рязани за прошедшую неделю изменились цены на квартиры читайте в разделе «Публикации».