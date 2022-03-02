Артем Никитин подвел предварительные итоги рязанской бизнес-миссии в Армении

Он отметил, что развитию торговых отношений между Рязанской областью и Республикой Армения задан новый импульс. Показатель торгового оборота между Рязанской областью и Арменией в 2020 году вырос на 35%.

Зампред регионального правительства Артем Никитин подвел предварительные итоги бизнес-миссии в Армении. Он отметил, что задан новый импульс развитию торговых отношений между Рязанской областью и Республикой Армения.

«Мы провели конструктивные встречи с представителями посольства России в Республике Армения, Торгпредства, нашими коллегами из ТПП и местного бизнеса. В Ереване открыт мобильный шоу-рум и в нем представлено более 700 видов продукции 62 местных компаний. Мы надеемся, что два месяца его комплексной и системной работы здесь принесут очень хороший результат», — сообщил Артем Никитин.

Никитин добавил, что показатель торгового оборота между Рязанской областью и Арменией в 2020 году вырос на 35%.

Также Никитин провел деловую встречу с президентом Торгово-промышленной палаты Мартином Саркисяном. На встрече они обсудили нюансы выхода на армянский рынок. После этого открылась биржа контактов.

«В общей сложности прошло около 100 туров В2 В переговоров, появились уже первые договоренности. В течение еще нескольких дней наши предприниматели будут работать в Армении, побывают на предприятиях своих отраслей», — продолжил зампред регионального правительства.

После презентации оборудования в рамках открытия шоу-рума известные компании в республике Армения проявили заинтересованность в его поставке и закупке.

Крупнейшее предприятие в Армении заинтересовано в закупке магнитных сепараторов для конвейерных линий. Другая организация готова поставлять в Рязанскую область оборудование для переработки пластика, пленки и стекла.

Большой интерес вызвал предложенный рязанской компанией проект комплексного решения по сортировке ТБО и ТКО. Также обсуждался инновационный для республики Армения проект по комбинированию результатов аппаратов КТ и МРТ и распечатки результатов на 3D принтере, что позволит подготовиться хирургам перед операцией.

Компанию в Армении, занимающаяся производством оборудования для пищевой промышленности, заинтересовало оборудование для шоколадных фабрик.

Никитин добавил, что с первых дней и местный бизнес заинтересован в представленной в Армении продукцией. По его словам, рязанские компании планируют стать производителями.

«Нас интересует не только бизнес, но и социокультурное развитие. Уже есть первые проекты-инициативы, которые мы будем реализовывать в текущем году в Рязанской области. Надеемся на братское и душевное сотрудничество между Рязанской областью и Арменией в целом», — заключил он.

Напомним, что в понедельник, 28 февраля, в Армении начала работать делегация из Рязанской области. Она приехала в республику по поручению губернатора Николая Любимова.

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