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Apple ограничила работу Apple Pay в России
Также компания приостановила продажу продукции на территории России.

Apple ограничила работу Apple Pay в России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное корпорацией заявление.

Из-за ситуации на Украине американская компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay и приостановила продажу своей продукции. Также компания ограничила доступ к приложениям RT и Sputnik вне России.

На картах Apple на Украине отключили трафик и отчеты о происшествиях «из соображений безопасности и мер предосторожности».