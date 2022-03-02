Apple ограничила работу Apple Pay в России
Также компания приостановила продажу продукции на территории России.
Apple ограничила работу Apple Pay в России. Об этом пишет
Из-за ситуации на Украине американская компания Apple ограничила работу платежного сервиса Apple Pay и приостановила продажу своей продукции. Также компания ограничила доступ к приложениям RT и Sputnik вне России.
На картах Apple на Украине отключили трафик и отчеты о происшествиях «из соображений безопасности и мер предосторожности».