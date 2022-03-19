В Скопинском районе вахтовика обокрал родственник и пропил деньги

В полицию обратился 24-летний житель Скопинского района. Мужчина утверждал, что из его дома пропали деньги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился 24-летний житель Скопинского района. Мужчина утверждал, что из его дома пропали деньги, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Заявителя опросили и выяснили, что в ночь, когда у него пропали 13 тысяч рублей, он находился дома и крепко спал, поэтому мог не услышать посторонних в доме. Полицейские внимательно осмотрели дом мужчины, но взлома входной двери и оконных проемов не обнаружили.

Выяснилось, что хозяина дома навещал дядя. Заявитель пояснил, что работает вахтовым методом и недавно вернулся домой на выходные с зарплатой. Он пригласил в гости родственника, чтобы отметить приезд.

Оперативники уголовного розыска изучили личность 38-летнего жителя Скопинского района и выяснили, что он был неоднократно судим за кражи. Последний раз рецидивист освободился из исправительного учреждения, где по приговору суда отбывал наказание в виде лишения свободы сроком четыре с половиной года, осенью прошлого года. В ходе оперативно-разыскных мероприятий удалось установить причастность мужчины к хищению 13 тысяч рублей.

По предварительной информации, хозяин дома во время застолья заснул. Гость воспользовался этой ситуацией — забрал из куртки родственника все оставшиеся от зарплаты деньги. Злоумышленник успел потратить похищенное на покупку спиртного.

Возбуждено уголовное дело о краже по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.