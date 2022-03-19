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В России выделили почти 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда
Правительство выделило около 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Правительство выделило около 40 миллиардов рублей на поддержку рынка труда в регионах в условиях западных санкций. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

Распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Более 39 миллиардов рублей направят на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы. Источником финансирования станет резервный фонд правительства.

На создание в регионах временных рабочих мест для работников, которые рискуют подпасть под увольнения, на организацию оплачиваемых общественных работ для зарегистрированных на бирже труда пойдет более 25,5 миллиарда рублей. Ожидается, что эти средства смогут помочь 400 тысячам человек.

Более 7 миллиардов рублей пойдет на реализацию региональных программ: около 125 тысяч находящихся под риском увольнения сотрудников промышленных предприятий смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование.

Еще около 6 миллиардов рублей выделили на гранты некоммерческим организациям для проведения переобучающих курсов, чтобы около 100 тысяч человек получили востребованные навыки, а 75 тысяч смогли открыть свое дело или как самозанятые.