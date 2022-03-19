В Роскосмосе объяснили желто-синие костюмы космонавтов

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец рассказал, что дизайн летных костюмов космонавтов корабля «С.П. Королёв» («Союз МС-21») согласовывался задолго до событий на Украине и не связан с флагом этой страны.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец рассказал, что дизайн летных костюмов космонавтов корабля «С.П. Королёв» («Союз МС-21») согласовывался задолго до событий на Украине и не связан с флагом этой страны.

Струговец назвал смешной выдумкой зарубежных блогеров и СМИ предположения о том, что космонавты оделись в цвета украинского флага.

«Иногда желтый цвет — это просто желтый цвет. Летные костюмы нового экипажа выполнены в цветах эмблемы МГТУ имени Баумана, выпускниками которого являются все трое космонавтов. Дизайн формы был согласован задолго до текущих событий. Видеть везде и во всем украинский флаг — это уже клиника», — написал Струговец в своем Telegram-канале «Закрытый космос».

Ранее корабль с российскими космонавтами Олегом Артемьевым, Денисом Матвеевым и Сергеем Корсаковым пристыковался к МКС в ручном режиме. Во время перехода на борт станции они были одеты в желтые летные костюмы с синими эмблемами.