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В Песочне на пруду «Серая шейка» заметили скопление мусора
В Рязани на пруду «Серая шейка» на улице Новоселов заметили скопление мусора. Об этом горожане рассказали РЗН. инфо.

В Рязани на пруду «Серая шейка» на улице Новоселов заметили скопление мусора. Об этом горожане рассказали РЗН. инфо.

«Гуляли возле пруда в Песочне и ужаснулись! Мусор везде! Бедные утки: сидят на берегу рядом с пакетами и пластиковыми бутылками. А ведь еще недавно пруд чистили! Теперь неудивительно, что птицы там умирают…» — сообщила подписчица.

Напомним, в сентябре 2021 года пруд «Серая шейка» очистили от ила и камыша.