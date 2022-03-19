В Москве несколько торговых сетей ограничат наценки на товары

Торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» поддержали инициативу по ограничению наценок. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.