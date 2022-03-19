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В Москве несколько торговых сетей ограничат наценки на товары
Торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» поддержали инициативу по ограничению наценок. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Торговые сети «Авоська», «Азбука Вкуса», «БиМ», «ВкусВилл», «Да!», «Магнолия», «Мираторг», «Мясновъ» поддержали инициативу по ограничению наценок. Об этом сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы по Москве.

Решение было принято после ряда совещаний, которое провели Московское УФАС совместно с департаментом торговли и услуг правительства Москвы с крупными региональными торговыми сетями.

Ранее эту инициативу поддержали «Магнит», «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик».

По словам руководителя московского УФАС Екатерины Соловьевой, в перечень товаров с ограничением наценок каждой сети входят овощи, фрукты, сахар, яйца, хлеб, молоко. Некоторые включили в него рыбу, курицу, мясо, средства гигиены и бытовую химию.