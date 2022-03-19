В Минздраве опровергли данные о дефиците поставок жизненно важных препаратов

В российском Минздраве заявили, что в России не наблюдается дефицита поставок жизненно важных препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В российском Минздраве заявили, что в России не наблюдается дефицита поставок жизненно важных препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Также он отметил, что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок.

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что россияне пытаются закупиться на несколько месяцев вперед, но этого делать не нужно, потому что лекарства производятся и поставляются.