\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-1°
Вск, 20
Пнд, 21
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
Вчера 14:38
1 572
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
2 403
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
3 401
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
2 951
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Минздраве опровергли данные о дефиците поставок жизненно важных препаратов
В российском Минздраве заявили, что в России не наблюдается дефицита поставок жизненно важных препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В российском Минздраве заявили, что в России не наблюдается дефицита поставок жизненно важных препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Также он отметил, что скачков цен на жизненно необходимые препараты в России и проблем с ними не возникает, компании подтверждают поставки лекарств на российский рынок.

«Компании подтверждают поставку препаратов на российский рынок. Жизненно важные лекарственные препараты: полный список обеспечивается. В формате, в том числе регулирования цен, у нас действует нормативно закрепленное регулирование, поэтому никаких скачков, проблем не возникает», — сказал Мурашко в эфире канала «Россия 24».

Он добавил, что россияне пытаются закупиться на несколько месяцев вперед, но этого делать не нужно, потому что лекарства производятся и поставляются.