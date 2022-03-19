С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6%

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Это коснется около 4 млн россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства.

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Это коснется около 4 млн россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства.

Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу, 19 марта. Для индексации до конца года из федерального бюджета направят 33,7 млрд рублей.

Всего индексация затронет около 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Как уточнили в Минтруде, индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

«С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%", — добавили в пресс-службе.

Социальные пенсии получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.