\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 19
-1°
Вск, 20
Пнд, 21
ЦБ USD 103.95 -0.85 19/03
ЦБ EUR 114.4 -1.53 19/03
Нал. USD 95.00 / 115.00 11:50
Нал. EUR 100.00 / 120.00 11:50
Новости
Публикации
Десять вещей, на которых можно сэкономить в период санкций
В России c полок начали пропадать товары и одновременно...
Вчера 14:38
1 714
Куда уходят россияне из запрещенного Instagram*
С 14 марта Роскомнадзор заблокировал соцсеть Instagram...
16 марта 15:18
2 504
ТОП-6 советов, как справиться с паникой и тревогой
О том, как справится с тревогой и стрессом и оставаться...
15 марта 17:24
3 498
Рязанская загородная «Школа 360» открыла новый учебный корпус и скоро...
В частной загородной «Школе 360», расположенной в посел...
15 марта 14:44
3 050
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
С 1 апреля социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6%
В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Это коснется около 4 млн россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства.

В России с 1 апреля социальные пенсии проиндексируют на 8,6%. Это коснется около 4 млн россиян, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтруда России с ссылкой на вышедшее постановление правительства.

Соответствующее постановление правительства опубликовано в субботу, 19 марта. Для индексации до конца года из федерального бюджета направят 33,7 млрд рублей.

Всего индексация затронет около 4 млн получателей социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Как уточнили в Минтруде, индексация социальных пенсий производится ежегодно 1 апреля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год.

«С учетом принятых в 2021 году решений президента об индексации прожиточного минимума и страховых пенсий на 8,6%, социальные пенсии с 1 апреля 2022 года индексируются также на 8,6%", — добавили в пресс-службе.

Социальные пенсии получают россияне, которые в силу разных обстоятельств не имеют необходимого трудового стажа для получения страховой пенсии.