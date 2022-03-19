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Рогозин заявил о возможном отключении России от GPS
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что США рассматривают вопрос отключения России от навигационной системы GPS. Об этом он заявил в субботу, 19 марта, сообщает РИА Новости.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал, что США рассматривают вопрос отключения России от навигационной системы GPS. Об этом он заявил в субботу, 19 марта, сообщает РИА Новости.

«Знаете ли вы, что сегодня в рамках санкций Соединенные Штаты рассматривают возможность отключения Российской Федерации от GPS. Знаете об этом? Не знаете. А я могу вам сказать, что рассматривается такой вопрос», — сказал Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».

Рогозин отметил, что это не повод для волнения, потому что каждый смартфон подключен к российской системе ГЛОНАСС. Она продолжит работать в любом случае.