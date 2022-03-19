Минобороны России: украинские националисты планируют совершить во Львове теракт

В российском Минобороны заявили, что украинские националисты из батальона «Азов» планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и переложить ответственность на российских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

В российском Минобороны заявили, что украинские националисты из батальона «Азов» планируют совершить во Львове теракт против дипломатов из США и других западных стран и переложить ответственность на российских военных. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, сообщает РИА Новости.

На брифинге Конашенков рассказал, что информация стала известна от сдавшегося добровольно сотрудника Главного управления Службы безопасности Украины по Донецкой и Луганской областям.

По словам генерала, руководство киевского режима знает об этих планах, но никаких действий против не предпринимает. Киевский режим якобы планирует представить нападения на дипломатические объекты США и западных стран как «целенаправленную атаку российских Вооруженных сил, чтобы усилить давление на страны НАТО по введению над Украиной бесполетной зоны и предоставлению дополнительного вооружения».

Также начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что готовятся провокации с применением ядовитых химических веществ, чтобы обвинить в случившемся российских военных.